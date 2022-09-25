Politico: ядерная энергетика "вряд ли" попадет в новый пакет санкций ЕС
Издание Politico заявило, что ядерная энергетика "вряд ли" попадет в новый пакет санкций ЕС
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Производство ядерной энергетики "вряд ли" будет включено в новый пакет санкций ЕС в отношении РФ, сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленных дипломатов.
"Производство ядерной энергетики "вряд ли" будет частью следующего пакета санкций ЕС против (РФ — ред.)", — говорится в сообщении газеты.
Отмечается, что ввести санкции в отношении ядерной отрасли не так просто. Их считают проблематичными из-за проблем, которые могут возникнуть при техобслуживании АЭС в Болгарии. Издание указывает на то, что София экспортирует энергию в балканские стран и Грецию. Ядерная энергетика также является ключевым сектором во Франции, отмечает Politico.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://1prime.ru/News/20220925/838241585.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.