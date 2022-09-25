МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Ряд стран ЕС предлагают ввести санкции против трех российских телеканалов и пяти веб-сайтов, сообщает издание EUobserver со ссылкой на девятистраничный список предложений от Ирландии, Польши и государств Прибалтики. СМИ: в ЕС предложили ввести санкции против еще четырех российских банков

Согласно документу, эти страны предложили "снять с эфира" три российских телеканала ("НТВ Мир", РЕН ТВ" и "Россия 1"), а также ряд онлайн-платформ (NewsFront, SouthFront, аналитический центр "Катехон", Фонд стратегической культуры и Инфорос).

Отмечается, что среди предложений также значатся запрет на продажу россиянам недвижимости, экспорт смартфонов, радиолокационного оборудования и лазерных устройств.

Как отмечает один из дипломатов из ЕС, США могли убедить Ирландию присоединиться к требованиям Польши.