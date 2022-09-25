СМИ: в ЕС предложили ввести санкции против российских сайтов и телеканалов
EUobserver: ряд стран ЕС предложил ввести санкции в отношении российских сайтов и телеканалов
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МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Ряд стран ЕС предлагают ввести санкции против трех российских телеканалов и пяти веб-сайтов, сообщает издание EUobserver со ссылкой на девятистраничный список предложений от Ирландии, Польши и государств Прибалтики.
Согласно документу, эти страны предложили "снять с эфира" три российских телеканала ("НТВ Мир", РЕН ТВ" и "Россия 1"), а также ряд онлайн-платформ (NewsFront, SouthFront, аналитический центр "Катехон", Фонд стратегической культуры и Инфорос).
Отмечается, что среди предложений также значатся запрет на продажу россиянам недвижимости, экспорт смартфонов, радиолокационного оборудования и лазерных устройств.
Как отмечает один из дипломатов из ЕС, США могли убедить Ирландию присоединиться к требованиям Польши.
https://1prime.ru/News/20220925/838241759.html
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