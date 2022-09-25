КАЛИНИНГРАД, 25 сен — ПРАЙМ. Калининградская компания "Автотор" заканчивает работу в первых числах октября и пустит производство под переналадку, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия. "Автотор" планирует запустить производство автомобилей новых брендов

В июле губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что в сентябре у завода закончатся комплектующие и компания будет переходить на сборку новых моделей автомобилей.

"Мы заканчиваем работу в первых числах октября и полностью пускаем производство под переналадку", — сообщил основатель компании Владимир Щербаков.

По его словам, запас прочности у компании оказался много выше, чем у многих других заводов.

"Хотя, казалось бы, самое простое было бы остановить нас, поскольку у нас большое количество комплектующих зарубежного производства. И тем не менее, санкции на нас подействовали позже всех", — подчеркнул Щербаков.

Ранее сообщалось, что "Автотор" планирует запустить на своих мощностях производство автомобилей новых брендов: уже ведется соответствующая подготовка, на большой объем выпуска новых машин завод намерен выйти в 2023 году, говорится в сообщении компании. При этом в компании не уточнили о каких конкретно брендах идет речь. Отмечалось также, что на производственной площадке "Автотора" завершается строительство 8 новых заводов. Инвестиции в новое оборудование и технологии для них составят более 5,7 миллиарда рублей.

На создаваемых новых мощностях, в том числе, планируется выпускать компактные электромобили, о которых ранее уже заявляли в компании. Кроме того, предусмотрены версии электрокаров для маломобильных групп граждан.

Компания "Автотор" основана в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года.