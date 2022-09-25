МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Правительство России одобрило совершенствование законодательства о мерах соцподдержки, сообщается на сайте кабмина. Правительство одобрило проект нового трехлетнего бюджета

"Решение Правительства: Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в Федеральный закон "О государственной социальной помощи" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что законопроектом предлагается внести изменения в закон "О внесении изменения в федеральный закон "О государственной социальной помощи".

Отмечается, что проект направлен на совершенствование законодательства о мерах социальной поддержки в части определения единого подхода к технологическим процессам предоставления мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг, предоставляемых в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат в электронном виде.