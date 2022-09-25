Правительство одобрило изменение законодательства о мерах соцподдержки
Правительство одобрило внесение изменений в закон о государственной соцподдержке
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МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Правительство России одобрило совершенствование законодательства о мерах соцподдержки, сообщается на сайте кабмина.
"Решение Правительства: Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в Федеральный закон "О государственной социальной помощи" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что законопроектом предлагается внести изменения в закон "О внесении изменения в федеральный закон "О государственной социальной помощи".
Отмечается, что проект направлен на совершенствование законодательства о мерах социальной поддержки в части определения единого подхода к технологическим процессам предоставления мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг, предоставляемых в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат в электронном виде.
https://1prime.ru/News/20220925/838242003.html
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