СМИ: Берлин запретит гражданам ЕС занимать посты в российских госкомпаниях
СМИ сообщают, что ФРГ может запретить гражданам ЕС занимать крупные посты в российских госкомпаниях
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БЕРЛИН, 25 сен — ПРАЙМ. Правительство Германии хочет запретить гражданам ЕС входить в наблюдательные или исполнительные советы российских госкомпаний, запрет должен стать частью следующего пакета санкций, сообщает немецкая газета "Зюддойче цайтунг".
Уточняется, что такое предложение содержится в документе для обсуждения, который Берлин направил руководству других государств ЕС и который оказался в распоряжении издания.
Правительство Германии хочет запретить гражданам ЕС занимать должности в российских госкомпаниях из-за так называемой "стратегической коррупции", уточняет газета.
Предложение "хорошо оплачиваемых должностей в органах управления" госкомпаний "давно является важным элементом" усилий Москвы по оказанию политического влияния в странах ЕС, говорится в документе. При этом отмечается, что запрет не должен распространяться на европейские дочерние предприятия российских компаний.
Ранее источник в ЕС сообщил РИА Новости, что Евросоюз в ответ на объявление частичной мобилизации в РФ намерен расширить санкционные списки за счет российских чиновников в рамках предстоящего восьмого пакета санкций и может отменить право вето при голосовании по вопросам о России.
https://1prime.ru/News/20220925/838242335.html
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