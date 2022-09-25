БЕРЛИН, 25 сен — ПРАЙМ. Правительство Германии хочет запретить гражданам ЕС входить в наблюдательные или исполнительные советы российских госкомпаний, запрет должен стать частью следующего пакета санкций, сообщает немецкая газета "Зюддойче цайтунг". ФРГ передает немецкие активы "Роснефти" под госконтроль

Уточняется, что такое предложение содержится в документе для обсуждения, который Берлин направил руководству других государств ЕС и который оказался в распоряжении издания.

Правительство Германии хочет запретить гражданам ЕС занимать должности в российских госкомпаниях из-за так называемой "стратегической коррупции", уточняет газета.

Предложение "хорошо оплачиваемых должностей в органах управления" госкомпаний "давно является важным элементом" усилий Москвы по оказанию политического влияния в странах ЕС, говорится в документе. При этом отмечается, что запрет не должен распространяться на европейские дочерние предприятия российских компаний.

Ранее источник в ЕС сообщил РИА Новости, что Евросоюз в ответ на объявление частичной мобилизации в РФ намерен расширить санкционные списки за счет российских чиновников в рамках предстоящего восьмого пакета санкций и может отменить право вето при голосовании по вопросам о России.