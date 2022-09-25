ЦЮРИХ, 25 сен — ПРАЙМ. Жители Швейцарии в ходе воскресного референдума проголосовали за повышение пенсионного возраста для женщин с 64 до 65 лет, свидетельствуют результаты голосования. Швейцария понизила прогнозы экономического роста во вторник

За инициативу высказались 50,6% проголосовавших. Кроме того, 55,1% высказались за увеличение ставки НДС для финансирования одобренной на референдуме пенсионной реформы.

Пакет реформ AHV 21 предполагает, что пенсионный возраст для жительниц Швейцарии будет постепенно повышаться с 64 до 65 лет в период с 2025 по 2028 годы. Власти страны ранее заявляли, что повышение пенсионного возраста позволит сэкономить около 5 миллиардов долларов в ближайшие десять лет. С помощью увеличения НДС удастся пополнить пенсионные фонды приблизительно на 12,6 миллиарда долларов.

В воскресенье швейцарцы также голосовали по инициативам о запрете индустриального животноводства и снижении налогов для инвесторов. Оба проекта не нашли поддержки у граждан: против первого проголосовали 62,9% граждан, против второго – 52%.