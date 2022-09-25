Швейцарцы проголосовали за повышение пенсионного возраста для женщин
Швейцарцы в ходе референдума проголосовали за повышение пенионного возраста для женщин до 65 лет
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ЦЮРИХ, 25 сен — ПРАЙМ. Жители Швейцарии в ходе воскресного референдума проголосовали за повышение пенсионного возраста для женщин с 64 до 65 лет, свидетельствуют результаты голосования.
За инициативу высказались 50,6% проголосовавших. Кроме того, 55,1% высказались за увеличение ставки НДС для финансирования одобренной на референдуме пенсионной реформы.
Пакет реформ AHV 21 предполагает, что пенсионный возраст для жительниц Швейцарии будет постепенно повышаться с 64 до 65 лет в период с 2025 по 2028 годы. Власти страны ранее заявляли, что повышение пенсионного возраста позволит сэкономить около 5 миллиардов долларов в ближайшие десять лет. С помощью увеличения НДС удастся пополнить пенсионные фонды приблизительно на 12,6 миллиарда долларов.
В воскресенье швейцарцы также голосовали по инициативам о запрете индустриального животноводства и снижении налогов для инвесторов. Оба проекта не нашли поддержки у граждан: против первого проголосовали 62,9% граждан, против второго – 52%.
https://1prime.ru/News/20220925/838242422.html
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