ДОХА, 25 сен — ПРАЙМ. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили инвестиционное и энергетическое сотрудничество, сообщила в воскресенье вечером канцелярия эмира Катара. СМИ: Катар хочет поставлять энергоносители в Европу на долгосрочной основе

"На встрече были затронуты аспекты поддержки и укрепления стратегических отношений между двумя дружественными странами в различных сферах партнерства, особенно в сфере экономики, инвестиций, энергетики, военного сотрудничества, культуры и спорта", — отметили в канцелярии.

На переговорах также присутствовал государственный министр по делам энергетики Саад аль-Кааби и министр торговли и промышленности Катара Мухаммед Аль Тани.

Германский канцлер совершает визит по странам Персидского залива. В субботу он посетил Саудовскую Аравию в дни празднования 92-летия с момента образования королевства в его современном виде. В воскресенье во время визита в ОАЭ эмиратская компания ADNOC подписала соглашение с немецкой RWE AG на поставки сжиженного природного газа в ФРГ. Соглашение входит в пакет документов по ускорению энергобезопасности (ESIA), подписанный в воскресенье канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом ОАЭ Мохаммедом бин Зейдом.