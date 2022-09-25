ДОХА, 25 сен — ПРАЙМ. Катар и ФРГ договорились о поддержке усилий для достижения соглашения по атомному досье Ирана, заявил в воскресенье эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани во время совместного брифинга с германским канцлером в Дохе. Минфин США разрешил поставки коммуникационных услуг в Иран

"Мы договорились с канцлером Германии о важности поддержки усилий по достижению соглашения по атомному досье с Ираном. Достижение соглашения с Ираном относительно его ядерной программы поможет в укреплении безопасности и стабильности в регионе, что откроет возможности для диалога между странами региона с целью достижения региональной безопасности", — сказал Аль Тани.

По его словам, во время обсуждения региональных и международных проблем с немецким канцлером они заявили о необходимости решать конфликты путем диалога и дипломатии.

Германский канцлер Олаф Шольц совершает визит по странам Персидского залива. В субботу он посетил Саудовскую Аравию в дни празднования 92-летия с момента образования королевства в его современном виде. В воскресенье во время визита в ОАЭ эмиратская компания ADNOC подписала соглашение с немецкой RWE AG на поставки сжиженного природного газа в ФРГ.