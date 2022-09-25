Вольфович: концепцию безопасности Союзного государства нужно обновить
Госсекретарь белорусского совбеза: концепцию безопасности Союзного государства необходимо обновить
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МИНСК, 25 сен — ПРАЙМ. Белоруссия и Россия должны обновить Концепцию безопасности Союзного государства с учетом новых вызовов и угроз, заявил в воскресенье госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.
"В прошлом году утверждена новая Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. В этом году мы завершаем работу над Концепцией национальной безопасности Республики Беларусь. Конечно, уже назрело время подкорректировать, внести изменения в Концепцию безопасности Союзного государства", — отметил Вольфович в эфире телеканала "Беларусь 1".
Госсекретарь белорусского совбеза мотивировал данную инициативу тем, что "мы вместе нарабатываем механизмы противодействия сегодняшним современным угрозам национальной безопасности наших стран".
https://1prime.ru/News/20220925/838242930.html
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