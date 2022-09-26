МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Генеральный директор международного производителя продуктов питания и товаров повседневного спроса Unilever Алан Джоуп (Alan Jope) покинет свой пост в 2023 году, сообщается в пресс-релизе компании. Чистая прибыль Unilever снизилась на пять процентов в первом полугодии

"Unilever сегодня сообщила, что гендиректор Алан Джоуп оповестил совет директоров о своем намерении уйти из компании в 2023 году, после пяти лет на своей должности", — говорится в сообщении. Уточняется, что он покинет свой пост 31 декабря 2023 года.

Компания отмечает, что совет директоров приступает к поиску нового главы. Unilever будет рассматривать кандидатов как внутри компании, так и извне.

Джоуп работает в Unilever c 1985 года. До назначения на должность гендиректора в 2019 году он был главой подразделения, занимающегося производством средств по уходу и для личной гигиены. Также занимал руководящие должности в региональных подразделениях Северной Америки и Азии.

Компания Unilever была основана в 1930 году в результате объединения нидерландской Margarine Uni и британской Lever Brothers. В настоящее время в ее портфеле примерно 400 брендов, представленных на рынках 170 стран мира. Среди них — Lux, OMO, Signal, Impulse, Sunsilk, Timotei, Denim, Delmy, Dove, Rexona, Axe, Domestos, Knorr и ряд других.