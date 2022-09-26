МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отказал Росбанку, просившему арестовать денежные средства и другое имущество столичного ООО "ЮОП", подконтрольного американской корпорации Honeywell International, в пределах более 2,2 миллиарда рублей, следует из опубликованного определения суда. Росбанк с 4 июля введет комиссию за обслуживание валютных счетов россиян

Банк запрашивал обеспечительные меры в деле по его иску о взыскании этой суммы с ООО "ЮОП". Основания исковых требований в материалах суда пока не приводятся. Третьим лицом к делу привлечен Усть-Кутский газоперерабатывающий завод (Иркутская область, принадлежит Иркутской нефтяной компании). Предварительные слушания по делу назначены на октябрь.

Необходимость принятия обеспечительных мер Росбанк мотивировал тем, что ответчик полностью контролируется юридическими лицами — резидентами недружественных государств, и предпринимает меры для сокрытия своего имущества за пределами России.

Истец, в частности, сослался на договор займа, по которому ООО "ЮОП" в 2021 году предоставило 2,3 миллиарда рублей Honeywell International. В апреле этого года, после принятия американской компанией решения о прекращении деятельности в России из-за ситуации на Украине, в договор были внесены изменения об увеличении срока возврата займа до 50 лет. По мнению истца, передача денежных средств американскому юрлицу на 50 лет "фактически означает их дарение, без реальной возможности получить активы обратно".

Как отметил суд, отказывая Росбанку, истец не доказал, что непринятие обеспечительных мер может затруднить исполнение судебного акта в будущем или повлечет причинение ему значительного ущерба. Суд также указал, что не конкретизировано имущество, на которое испрашивается обеспечительная мера.

Honeywell занимается созданием электронных систем управления и автоматизации производственных процессов. Росбанк ранее входил во французскую банковскую группу Societe Generale, которая в мае продала банк и свой страховой бизнес в России холдингу "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина.