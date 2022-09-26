МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Первый министр Шотландии Никола Стерджен раскритиковала новый план правительства по поддержке экономики Великобритании. Лидер Шотландии заявила о скором возвращении в Евросоюз

"Трудно переоценить масштабы экономического кризиса, вызванного представленным в пятницу бюджетом (планом поддержки экономики) Великобритании. Пока для самых богатых снижают налоги, простые люди, и без того пострадавшие от стремительного роста инфляции, скоро пострадают от повышения процентных ставок. Палата общин должна была бы сейчас проводить чрезвычайное заседание", — написала Стерджен в своем Twitter-аккаунте.

Ранее глава британского минфина Квази Квартенг представил в парламенте "план поддержки" экономики страны. В качестве одной из мер была названа отмена планировавшегося повышения налога на прибыль предприятий до 25% с прежних 19%. Таким образом, Великобритания станет страной с самым низким налогом на прибыль среди стран "Большой двадцатки".

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.

В прошлый четверг прошло заседание Банка Англии, по итогам которого центробанк ожидаемо повысил учетную ставку на 50 базисных пунктов — до 2,25%. Кроме того, Банк Англии также прогнозирует сокращение ВВП Великобритании в третьем квартале; пик годовой инфляции в 2022 ожидается в октябре и составит чуть менее 11%. Годовая инфляция в Великобритании по итогам августа достигла 9,9%.