МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. В британском парламенте предпринимаются шаги для проведения вотума недоверия премьер-министру Великобритании Лиз Трасс из-за нового плана правительства по поддержке экономики страны, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на одного из британский парламентариев, пожелавшего остаться неизвестным. "Историческая авантюра" Трасс трещит по швам, пишет Bloomberg

Ранее Квартенг представил в парламенте "план поддержки" экономики страны, который подразумевает масштабное снижение налогов. Квартенг заявил об отмене планировавшегося повышения налога на прибыль предприятий до 25% с прежних 19%. После этого доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги Британии. В связи с принятым планом правительство Трасс столкнулась со шквалом критики.

"Они (парламентарии) уже подают письма (с голосами в пользу проведения вотума недоверия), считая, что она (Лиз Трасс) разрушит экономику", — цитирует телеканал парламентария.

Еще один член парламента от правящей в Великобритании Консервативной партии заявил, что ничего не знает о принятии шагов для проведения вотума недоверия, однако не исключает, что "что-то произойдет, учитывая события последних нескольких дней", сообщает Sky News.

По правилам Консервативной партии члены парламента могут написать председателю руководящего комитета Консервативной партии (так называемый "Комитет 1922") Грэму Брейди письмо с просьбой о проведении вотума недоверия лидеру партии. Для инициирования голосования должно проголосовать около 15% членов парламента от тори (примерно 54 парламентария).

После объявления о проведении вотума недоверия, проводится тайное голосование всех членов парламента от Консервативной партии. Если лидер партии побеждает в голосовании (набрав более 50 процентов голосов), он остается на своем посту и получает годовой иммунитет. Если он проигрывает, то вынужден уйти в отставку и лишается права участвовать в последующих выборах лидера.