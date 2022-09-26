"Россия" начнет выполнять рейсы из Сочи в Хургаду с 30 октября
Авиакомпания "Россия" начнет выполнять прямые рейсы из Сочи в Хургаду с 30 октября
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") с 30 октября начнет выполнять прямые рейсы из Сочи в египетскую Хургаду, говорится в релизе перевозчика.
"Авиакомпания "Россия" приступает к выполнению прямых рейсов из Сочи на популярный курорт Египта. Полеты в Хургаду планируются пять раз в неделю с 30 октября. Авиабилеты доступны на сайте "Аэрофлота", — говорится в сообщении.
На воздушной линии Сочи – Хургада будут эксплуатироваться отечественные самолеты SSJ100. Рейсы планируются по понедельникам, вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям с последующим увеличением частоты полетов.
Ранее в сентябре "Россия" объявила о запуске с 30 октября ежедневных прямых рейсов из Сочи на другой египетский курорт – Шарм-эш-Шейх.
https://1prime.ru/News/20220926/838255334.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.