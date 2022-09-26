СУХУМ, 26 сен — ПРАЙМ. В Абхазию прибыла делегация из России по разработке генеральной схемы газификации республики, сообщает в понедельник пресс-служба абхазского министерства экономики. Абхазия просит электроэнергию у России

"В Абхазию из России прибыла делегация специалистов подрядной организации, осуществляющей разработку генеральной схемы газификации республики", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, представители двух стран обсудили текущие вопросы, связанные с реализацией плана мероприятий, утвержденного в декабре прошлого года.

"Представители подрядной организации ознакомили вице-премьера, министра экономики Кристину Озган с результатами проделанной работы и сообщили о намерении представить разработанную схему газификации в декабре текущего года в соответствии с обозначенным ранее планом мероприятий", — уточнили в ведомстве.

В конце июля 2021 года президент Абхазии Аслан Бжания обсудил в Москве с вице-премьером правительства России Александром Новаком вопросы разработки генеральной схемы газификации республики. Соглашение предусматривает организацию выполнения работ по разработке и согласованию Генеральной схемы газификации республики, которые должны быть проведены в 2021-2022 годах.

Средства на разработку генеральной схемы газификации предусмотрены в рамках июльских корректировок Инвестпрограммы на 2020-2022 годы.