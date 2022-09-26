МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Цифровой ассистент портала "Госуслуг" робот Макс ответил на 1 миллион вопросов о частичной мобилизации, рассказали в Минцифры. Чернышенко поручил регионам обеспечить работу службы 122 в выходные дни

"Цифровой ассистент портала "Госуслуг" робот Макс отвечает на вопросы граждан о частичной мобилизации. С 21 сентября робот уже ответил на 1 миллион вопросов по этой теме… Также почти 4 тысячи запросов поступило по теме, как добровольно записаться в армию", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В министерстве напомнили, что Макс – это цифровой помощник на портале "Госуслуги", который появился в ноябре 2021 года. Робот дополняет "традиционный" поиск и отвечает в онлайн-режиме на вопросы пользователей.

Уточняется, что чаще всего пользователи спрашивали цифрового помощника о том, кого могут мобилизовать, что нужно для освобождения от призыва, а также уточняли вопросы, связанные с возрастными ограничениями по частичной мобилизации

В пятницу Минобороны сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.

В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.