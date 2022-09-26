МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Минцифры РФ считает, что дипломы, полученные в странах бывшего СССР, также должны учитываться при отсрочке от частичной мобилизации специалистов, работающих в компаниях IT, связи и медиа, заявил глава ведомства Максут Шадаев. Минцифры готовит лист специальностей для отсрочки от частичной мобилизации

"Отдельный вопрос — что делать с дипломами, которые получены на территории бывшего СССР. Человек отучился там давно уже переехал сюда, работает, мы считаем, что подавать нужно. Наша позиция, что это должно освобождать от призыва", — сказал Шадаев во время онлайн-семинара по вопросам отсрочки от частичной мобилизации.

В пятницу Минобороны РФ сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.

В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.