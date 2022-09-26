МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Разработчики игр и сотрудники компаний в сфере кибербезопасности могут претендовать на отсрочку от частичной мобилизации, заявил глава ведомства Максут Шадаев во время онлайн-конференции с представителями отрасли. В Минцифры рассказали о возможной брони от мобилизации для руководителей IT

"Геймдев, кибербез (кибербезопасность — ред.) — для нас есть одна IT-отрасль, и все, что имеет отношение к IT, точно должно получить поддержку",- отметил глава министерства.

Шадаев также отметил, что IT-сотрудник из банковской сферы не сможет претендовать на отсрочку, однако может получить "бронь" уже от лица банковской организации, в которой он работает.

Наконец, глава Минцифры заявил, что вопрос по поводу отсрочки для учителей информатики и специалистов в вузах будет проработан совместно с Минпросвещения и Минобрнауки.

В прошлую пятницу Минобороны сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.

В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса