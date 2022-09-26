МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Группа сенаторов и депутат Анатолий Аксаков внесли в Госдуму законопроект об обязанности кредитных и некредитных финансовых организаций, а также участников финрынка отвечать на поступившие к ним обращения потребителей их услуг, следует из базы данных нижней палаты парламента. В ЦБ сообщили о росте числа DDoS-атак на финорганизации России в 22 раза

Документ устанавливает единообразный подход к рассмотрению обращений, связанных с деятельностью кредитных, страховых, микрофинансовых, клиринговых организаций, негосударственных пенсионных фондов, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, профессиональных участников финансового рынка, бирж, операторов инвестиционных и финансовых платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов и др.

Законопроект обязывает такие организации отвечать на поступающие к ним обращения в течение 15 рабочих дней со дня их регистрации, если федеральными законами для отдельной категории обращений не предусмотрен иной срок. Причем это касается обращений, которые поступили в кредитные и некредитные финансовые организации, участникам финрынка как напрямую, так и через Банк России.

В случае поступления в ЦБ обращения, которое ранее не рассматривалось организацией, Центробанк направляет его в эту организацию для рассмотрения по существу и подготовки мотивированного ответа заявителю, в том числе по вопросам, связанным с нарушением базового (внутреннего) стандарта саморегулируемой организации в сфере финансового рынка. При этом не позднее трех рабочих дней после направления обращения в соответствующую организацию Банк России должен уведомить об этом заявителя.

"Предусмотренный законопроектом механизм направления Банком России обращения в организацию для рассмотрения по существу позволит сформировать первый уровень рассмотрения обращений непосредственно организациями и повысить оперативность урегулирования споров, возникающих с потребителями", — считают разработчики.

Если же организации потребуется время для дополнительного изучения и проверки изложенной в поступившем обращении информации, то она сможет продлить срок его рассмотрения, но не более чем на 15 календарных дней и с обязательным уведомлением об этом заявителя. По итогам рассмотрения обращения организация обязана предоставить заявителю обоснованный ответ со ссылкой на соответствующие требования законодательства и договоров, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого вопроса.