Turkish Airlines не будут летать в города России и Белоруссии до 31 декабря
Turkish Airlines приостановили полеты в российские и белорусские города до конца года
Читать 1prime.ru в
АНКАРА, 26 сен — ПРАЙМ. Авиакомпания Turkish Airlines продлила до конца года решение о приостановке полетов в Екатеринбург, Минск, Сочи, Краснодар и Ростов, пишет газета Sabah.
"Авиакомпания Turkish Airlines продлила свое решение о приостановке полетов в Екатеринбург, Минск, Сочи, Украину, Краснодар и Ростов в связи с закрытием воздушного пространства Украины для гражданских рейсов", — говорится в сообщении.
Сообщается, что рейсы в/из Екатеринбурга, Минска, Сочи, Украины, Краснодара и Ростова отменены до 31 декабря 2022 года (включительно).
https://1prime.ru/News/20220926/838257070.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.