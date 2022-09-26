АНКАРА, 26 сен — ПРАЙМ. Авиакомпания Turkish Airlines продлила до конца года решение о приостановке полетов в Екатеринбург, Минск, Сочи, Краснодар и Ростов, пишет газета Sabah. В России продлили ограничения на полеты в 11 аэропортов до 4 октября

"Авиакомпания Turkish Airlines продлила свое решение о приостановке полетов в Екатеринбург, Минск, Сочи, Украину, Краснодар и Ростов в связи с закрытием воздушного пространства Украины для гражданских рейсов", — говорится в сообщении.

Сообщается, что рейсы в/из Екатеринбурга, Минска, Сочи, Украины, Краснодара и Ростова отменены до 31 декабря 2022 года (включительно).