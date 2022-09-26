БАНГКОК, 26 сен — ПРАЙМ. Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН заявила, что Индонезия, как председатель G20, видит главные задачи "двадцатки" в разрешении энергетического и продовольственного кризиса и недопущении кризиса в поставках минеральных удобрений. Министры торговли G20 не приняли совместное заявление из-за Украины

"Мы (G20 — ред.) должны срочно заняться решением продовольственного и энергетического кризиса и предотвращением кризиса в поставках минеральных удобрений, иначе миллиарды людей окажутся в опасности, прежде всего — в развивающихся странах", — заявила министр иностранных дел Индонезии.

"Весь мир надеется на то, что G20 станет катализатором глобального экономического восстановления, в особенности для развивающихся стран. G20 не должна провалить эту работу. Мы не можем оставить глобальное восстановление на милость геополитике", — подчеркнула Марсуди.

По словам индонезийского министра, мировая солидарность в наши дни угасает, в то время как несправедливость и эгоизм процветают.

"Мы видим симптомы ежедневно. Дискриминация распространяется бесконтрольно, монополизм в глобальных цепочках поставок продолжается, действующие международные экономические правила оправдывают право сильного", — пояснила глава МИД Индонезии.

"Пандемия дала нам один очень важный урок: никто не в безопасности, пока все не в безопасности. Именно этот урок определяет приоритеты индонезийского председательства в G20", — сказала Марсуди.