МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Снижение давления зафиксировано на обеих нитках "Северного потока", причины выясняются, сообщил оператор газопровода Nord Stream AG. На одной из ниток "Северного потока – 2" резко упало давление

"Сегодня вечером диспетчеры центра управления "Северного потока-1" зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода. Причины выясняются", — заявили в компании.

Работа "Северного потока" приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин, вызванных санкциями Запада. Однако в трубопроводе оставался заполненным газом.