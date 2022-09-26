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На обеих нитках "Северного потока" зафиксировали падение давления
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Снижение давления зафиксировано на обеих нитках "Северного потока", причины выясняются, сообщил оператор газопровода Nord Stream AG. "Сегодня вечером диспетчеры центра управления... ПРАЙМ, 26.09.2022
новости, северный поток, газопровод, давление
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7 495 645-37-00
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МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Снижение давления зафиксировано на обеих нитках "Северного потока", причины выясняются, сообщил оператор газопровода Nord Stream AG.
"Сегодня вечером диспетчеры центра управления "Северного потока-1" зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода. Причины выясняются", — заявили в компании.
Работа "Северного потока" приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин, вызванных санкциями Запада. Однако в трубопроводе оставался заполненным газом.