КАЛИНИНГРАД, 26 сен — ПРАЙМ. Субсидирование морских перевозок в Калининградскую область грузов, подпавших под санкции Евросоюза, обойдется примерно в 5,9 млрд рублей в год, до конца декабря из федерального бюджета выделено 1,3 млрд руб, сообщил журналистам вице-премьер регионального правительства Александр Рольбинов в понедельник. В Литве назвали транзит в Калининград "проблемой Брюсселя и Москвы"

"Это примерно 5,9 млрд рублей на год. С учетом того, что у нас до конца года осталось три месяца, соответственно на этот год тоже выделены деньги в районе 1,3 млрд рублей", — сказал Рольбинов во время брифинга.

По словам вице-премьера, субсидирование морских перевозок в Калининград продлится в 2023 и 2024 годах.

Рольбинов отметил, что расчет проводился исходя из объемов грузов, перевозимых в Калининградскую область в 2021 году, до введения ограничений на транзит в регион через территорию Литвы. По его словам, исходя из стоимости железнодорожной перевозки на 17 июня была рассчитана стоимость морского фрахта на необходимый объем грузов — 2,7 млн тонн в год (2,2 млн грузов в год для ввоза на территорию области и 500 тысяч для вывоза за пределы). Отмечается, что это груз, попавший под санкции или ограничения. Исходя из этого транспортного баланса и была рассчитана сумма, которая нужна для субсидирования.

Калининградские власти рассчитывают, что с помощью субсидирования тарифы морских перевозок будут на уровне железнодорожных — в соответствии с прейскурантом 10-01.

Ранее власти региона обратились в федеральный центр с просьбой субсидировать паромные перевозки в связи с проблемами литовского транзита, так как доставка грузов по морю обходится значительно дороже, чем по железной дороге.

Как сообщал в сентябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин, на субсидирование морских перевозок между Калининградом и российскими регионами будет выделено более 1,3 миллиарда рублей.

Из-за санкций Калининградская область столкнулась с ограничениями на транзит грузов из других российских субъектов.