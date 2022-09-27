ТАШКЕНТ, 27 сен — ПРАЙМ. Российский электротехнический холдинг ERSO открыл свое представительство в Ташкенте, сообщает во вторник торгпредство РФ в Узбекистане. Россия и Узбекистан обсудили инвестиционное сотрудничество

"В Ташкенте открылось представительство российского холдинга ERSO", — говорится в сообщении на канале торгпредства в мессенджере Telegram.

Уточняется, что в рамках мероприятия промышленным предприятиям Узбекистана были представлены возможности холдинга в выпуске трансформаторного и реакторного оборудования, вторичного электротехнического оборудования для снабжения ключевых объектов электроэнергетики и различных секторов экономики.

По данным торгпредства, холдинг ERSO был создан в 2020 году для реализации новых инновационных проектов в сфере электроэнергетики. В его состав вошли московский "Электрозавод" и Уфимский трансформаторный завод.