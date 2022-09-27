МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. В России нужен механизм поддержки IT-"дочек" крупных компаний, чтобы программное обеспечение, создаваемое ими, выходило на рынок, а не ограничивалось внедрением в головных компаниях, заявил в ходе стратегической сессии в координационном центре правительства глава Кабмина Михаил Мишустин. Глава Минцифры сообщил о запуске новой волны аккредитации IT-компаний

"Отдельно хочу сказать о создании новых продуктов дочерними IT-компаниями наших якорных заказчиков. Мы изначально пришли к соглашению, что права на донастроенный в рамках гранта софт сохранятся у разработчика, чтобы можно было и дальше продвигать его на рынке. Пока же в большинстве случаев внедрения создатели ограничиваются самой головной организацией. Поэтому нужны дополнительные механизмы поддержки таких проектов и их масштабирования. Они должны стать доступны большему числу предприятий", — сказал Мишустин.

По его словам, это обязательное условие динамического развития всей отрасли.

В России по поручению Мишустина созданы индустриальные центры компетенций (ИЦК) для импортозамещения цифровых решений в ключевых отраслях экономики, которые объединяют заказчиков и разработчиков в вопросах создания и внедрения новых цифровых продуктов. В рамках программы разработчики получают гранты от государства, которые компенсируют до 80% стоимости разработки программного обеспечения. Оставшиеся средства вкладывает сам заказчик. При этом права на продукт остаются у разработчика решения.