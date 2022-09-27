МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в сентябре повысился до 108 пунктов с пересмотренного показателя августа в 103,6 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board. Глава банка ФРС США предупредил о потере рабочих мест в стране

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, прогнозировали повышение показателя всего до 104,5 пункта с первоначального значения предыдущего месяца в 103,2 пункта.

Кроме того, индекс экономических ожиданий вырос до 80,3 пункта с пересмотренного уровня августа в 75,8 пункта (первоначально показатель за август составлял 75,1 пункта).

Индекс экономических условий вырос до 149,6 пункта с пересмотренного значения августа в 145,3 пункта (изначально показатель составлял 145,4 пункта).

Частная аналитическая компания Conference Board ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия (consumer confidence) на основании опроса 5 тысяч американцев об их восприятии нынешних экономических условий и ожиданиях. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.