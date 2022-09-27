МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Предприятия радиоэлектроники намерены защитить свои кадры от частичной мобилизации, Минпромторг РФ помогает призывникам, задействованным в этой важной для страны отрасли, говорится в сообщении министерства. В Минцифры рассказали, кто может претендовать на отсрочку от мобилизации

"Сейчас мы работаем с каждым сотрудником радиоэлектронной отрасли практически в ручном режиме. Даются выписки из реестра ОПК, которые компания, если состоит в этом реестре, может выдать каждому подпадающему под мобилизацию сотруднику, занятому на важной сейчас для нашей промышленности работе", — говорится в Telegram-канале Минпромторга РФ.

"Руководство предприятий при необходимости приходит лично с каждым своим призывником в военкоматы, направляет обращения региональным властям и защищает свои кадры", — добавили в министерстве.

В целом, делается все, чтобы мужчины, выполняющие важные сегодня задачи в тылу, могли продолжить выполнять свои обязанности на предприятиях, подчеркнули в Минпромторге.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.