МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен отправлять счета за энергию в Москву оскорбительно, игры судьбами разгневанных людей чреваты сменой правительства, заявил премьер-министр Венгрии Викрор Орбан. Орбан призвал Европу к переговорам с США по вопросу антироссийских санкций

Ранее председатель ЕК в ответ на критику депутата от Франции Манона Обри предложила отправить счета за электричество в Москву.

"В Европе все больше разгневанных людей… Бюрократы в Брюсселе должны понять, что нельзя манкировать судьбами целых национальных экономик и миллионов людей. Это безответственно! А отвечать на высокие счета за электроэнергию, чтобы отправляли их в Москву, — обидно и оскорбительно. Неудивительно, что обозленные и чувствующие себя обманутыми люди одно за другим меняют правительства стран, поддерживающие санкции", — отметил Орбан.

Председатель венгерского правительства добавил, что запустил в стране национальные консультации, чтобы узнать мнение граждан об антироссийских санкциях Евросоюза.