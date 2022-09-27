Орбан назвал предложение послать счета за отопление в Москву оскорбительным
Орбан назвал предложение главы ЕК фон дер Ляйен посылать счета за отопление в Россию оскорбительным
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МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен отправлять счета за энергию в Москву оскорбительно, игры судьбами разгневанных людей чреваты сменой правительства, заявил премьер-министр Венгрии Викрор Орбан.
Ранее председатель ЕК в ответ на критику депутата от Франции Манона Обри предложила отправить счета за электричество в Москву.
"В Европе все больше разгневанных людей… Бюрократы в Брюсселе должны понять, что нельзя манкировать судьбами целых национальных экономик и миллионов людей. Это безответственно! А отвечать на высокие счета за электроэнергию, чтобы отправляли их в Москву, — обидно и оскорбительно. Неудивительно, что обозленные и чувствующие себя обманутыми люди одно за другим меняют правительства стран, поддерживающие санкции", — отметил Орбан.
Председатель венгерского правительства добавил, что запустил в стране национальные консультации, чтобы узнать мнение граждан об антироссийских санкциях Евросоюза.
https://1prime.ru/News/20220927/838270311.html
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