МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Один из главных способов нелегальной доставки сигарет в РФ — "транзитный", соответствующая система отслеживания с помощью навигационных пломб, которая, вероятно, будет введена в РФ, сможет "навести порядок" в этой сфере, считает директор по связям с госорганами "JTI-Россия" Алексей Воробьев. Госдума одобрила комбинированный акциз на вейпы

Соглашение об использовании навигационных пломб в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предусматривает отслеживание с помощью электронных навигационных пломб товаров, перемещаемых как в рамках таможенного транзита, так и ряда товаров во взаимной торговле (санкционные товары, алкоголь, табак). В ЕЭК считают, что соглашение позволит обеспечить прослеживаемость товаров и их законный оборот на территории ЕАЭС. В марте страны-участницы ЕАЭС приняли решение это соглашение ратифицировать.

Воробьев напомнил, что на данный момент в РФ идет ратификационный процесс, и сейчас правительство полностью согласовало соответствующий законопроект и направило его для внесения в Госдуму. По его словам, порядка 75% нелегального рынка сигарет в России составляют поставки из-за рубежа, зачастую из Белоруссии, где налоги на табачную продукцию ниже.

"Соглашение обеспечит отслеживание товара с использованием навигационных пломб, перемещаемого автомобильным и железнодорожным транспортом, в соответствии с таможенной процедурой транзита, особенно в отношении товаров, к которым приняты особые экономические меры", — уточнил Воробьев.

Он добавил, что один из главных способов нелегальной доставки — прерванный транзит, когда сигареты заявляются к отправке транзитом через Россию в третьи страны, легально въезжают на территорию страны, а там уже поступают на черный рынок. "Система отслеживания транзита с помощью навигационных пломб рассматривается как способ наведения порядка, так как эта практика наносит ущерб бюджету и легальным производителям в десятки миллиардов рублей ежегодно", — пояснил Воробьев.