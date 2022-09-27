МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Поддержка рынка беспилотной авиации в РФ, несмотря на его важность и коммерческие перспективы, на сегодняшний день в большинстве случаев остается формальной, заявил во вторник руководитель направления перспективных проектов НПО "ИжБС" ("Ижевские беспилотные системы", входит в концерн "Калашников") Александр Борейко. В ГТЛК спрогнозировали рост российского рынка дронов к 2025 году

"Несмотря на очевидные коммерческие перспективы рынка беспилотной авиации в России, объемы которого по разным оценкам составляют около 2 миллиардов рублей с прогнозируемым ростом до 60 миллиардов рублей в ближайшем будущем, большая часть утвержденных мероприятий по развитию отрасли и совершенствованию ее регулирования остается на бумаге", — сказал он, выступая на круглом столе "Перспективы развития технологий беспилотных транспортных средств в Российской Федерации" комитета Совфеда по экономической политике.

Борейко отметил, что к главным проблемам беспилотной отрасли в России относятся отставание в развитии нормативной базы, создание инфраструктуры для беспилотников и подготовки авиационного персонала.

"Ижевские беспилотные системы" готовы активно участвовать в преодолении существующих барьеров, в том числе организовать учебные центры по подготовке и обучению пилотов БЛА, совместно с заинтересованными структурами, в том числе Минобороны России и другими ведомствами, выработать требования как к самим беспилотникам, так и к системе управления и обеспечения полетов. Но для практической реализации заявленных инициатив требуются фактические шаги, в первую очередь, со стороны Минтранса России и Росавиации по исполнению уже принятых планов развития отрасли", – подчеркнул он.

По его мнению, для исправления ситуации в отрасли необходимо также ввести эффективную контрольно-надзорную деятельность в сфере применения БЛА, в том числе с целью защиты добросовестных участников рынка от многочисленных "дроноделов" и "воздушных хулиганов".