2022-09-27T21:02:46+03:00
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Минцифры запустило на "Госуслугах" форму по отсрочке от мобилизации
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Форма подачи списков сотрудников IT и телеком-компаний для отсрочки от частичной мобилизации заработала на "Госуслугах", говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства... ПРАЙМ, 27.09.2022
новости, россия, минцифры, частичная мобилизация, отсрочка
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Форма подачи списков сотрудников IT и телеком-компаний для отсрочки от частичной мобилизации заработала на "Госуслугах", говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
"Минцифры открыло на "Госуслугах" сервис по подаче заявлений на освобождение от призыва в рамках частичной мобилизации сотрудников ИТ и телеком-компаний", — уточняется в сообщении.
Отмечается, что решение о непривлечении к мобилизации будет принято Минобороны, а первые списки планируется отправить уже 29 сентября.
Подробная инструкция по заполнению формы и подаче заявления на отсрочку, а также список рекомендованных для предоставления отсрочки специальностей прилагаются к сообщению.