МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Форма подачи списков сотрудников IT и телеком-компаний для отсрочки от частичной мобилизации заработала на "Госуслугах", говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Минцифры опубликовало перечень специальностей, попадающих под отсрочку

"Минцифры открыло на "Госуслугах" сервис по подаче заявлений на освобождение от призыва в рамках частичной мобилизации сотрудников ИТ и телеком-компаний", — уточняется в сообщении.

Отмечается, что решение о непривлечении к мобилизации будет принято Минобороны, а первые списки планируется отправить уже 29 сентября.

Подробная инструкция по заполнению формы и подаче заявления на отсрочку, а также список рекомендованных для предоставления отсрочки специальностей прилагаются к сообщению.