МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Яхта, якобы изъятая у российского миллиардера Дмитрия Пумпянского из-за санкций, была продана в Гибралтаре примерно за 37 миллионов долларов, передает агентство Блумберг. В Барселоне арестовали яхту "российского олигарха"

Суперъяхта была задержана властями Гибралтара в марте после введения санкций в отношении Пумпянского. Причиной ареста стал судебный иск американского банка JP Morgan, в котором утверждалось, что компания Пумпянского Pyrene Investments задолжала банку более 20 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что более 60 заявок на покупку судна поступило после начала аукциона.

"Пятипалубная 72-метровая яхта Axioma была выставлена на продажу, когда компания JPMorgan Chase & Co. потребовала возврат долга в 20,5 миллионов евро (19,7 миллионов долларов), который был связан с судном. Имя победителя торгов не разглашается, однако цена покупки составляет почти половину от изначально заявленных 75 миллионов долларов, в которые ее оценивали", — говорится в сообщении.

Судно было задержано властями на британской территории на входе в Средиземное море. Так называемый "плавающий дворец" имеет на борту бассейн и 3D-кинотеатр, отмечает издание.

После начала специальной военной операции в рамках санкций западных стран, яхты многих россиян оказались под контролем европейских властей. Так, яхта Amore Vero, якобы принадлежащая компании, основным акционером которой является глава "Роснефти" Игорь Сечин, была арестована во Франции. Яхта Dilbar, предполагаемой владелицей которой является сестра попавшего под санкции ЕС российского бизнесмена Алишера Усманова, была отправлена в Бремен без возможности ее использовать.