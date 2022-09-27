КАИР, 27 сен — ПРАЙМ. Сеть первых в истории Египта стратегических хранилищ основных продуктов создадут в семи провинциях страны, соглашение о финансировании первых четырех подписано в Новом Каире во вторник, передает корреспондент РИА Новости. В Египте началось строительство первой АЭС с участием России

Контракт на финансирование проектирования, создания, эксплуатации и обслуживания стратегических хранилищ основных продуктов в четырех провинциях был подписан между министерством продовольственного обеспечения Египта и тремя компаниями частного сектора, выигравшими в тендере – Orascom, Hassan Allam, Samcrete.

Министр продовольственного обеспечения Али аль-Мусайлахи сообщил на пресс-конференции, что на первом этапе хранилища создадут в провинциях Шаркия, Суэц, Файюм на севере страны и Луксор в центре. При этом каждое хранилище рассчитано на обслуживание и соседних провинций – к примеру, файюмское будет обслуживать и провинции Асьют, Сохаг и Минья.

"Сроки реализации проекта – от 18 до 24 месяцев. Хранилища будут созданы по последнему слову техники и будут полностью автоматизированы", — заявил министр на пресс-конференции. На втором этапе планируется построить еще три хранилища.

По его словам, в Египте на данный момент порядка 1600 разрозненных хранилищ, в которых из-за различных условий хранения довольно высок процент потери продуктов. "Наша главная задача – обеспечить граждан качественными товарами по хорошей цене… Мы движемся от неорганизованной торговли к организованной с точными данными о количестве товаров, объемах списаний и без каких-либо манипуляций", — отметил министр.

Министр сообщил, что поручение президента ас-Сиси о необходимости создания подобного стратегического запаса было получено в июне 2017 года, но перебои в цепочке поставок из-за пандемии коронавируса особо убедили власти в важности этого шага.

Министр уточнил, что в хранилищах будут такие продукты первой необходимости, как мясо, масло, сахар, фрукты, различная бакалея – всего почти 30 наименований. "Хранилища рассчитаны на количество продуктов, необходимое на три месяца, стоимость продуктов на один месяц – четыре миллиарда фунтов (205 миллионов долларов – ред.), соответственно, в хранилищах будет товаров на сумму около 12 миллиардов", — отметил министр.

По словам полковника Ибрагима Ашмауи, директора военно-технического факультета, разработавшего технические аспекты хранилищ, стоимость строительства одного хранилища превышает 1 миллиард египетских фунтов (более 51 миллионов долларов). Площадь каждого – порядка 4 гектаров.

В рамках контрактов государство обязуется сдать территорию в аренду компаниям на 35 лет, после этого срока земля возвращается Египту.

Всемирный банк сообщил в июне о предоставлении Египту кредита на 500 миллионов долларов для улучшения продовольственной безопасности и закупки импортной пшеницы.

Рост цен на ряд продовольственных товаров в Египте начался в марте вслед за мировым ростом цен из-за украинского кризиса, в связи с этим кабинет министров Египта издал указ, регулирующий цены не только на субсидируемый хлеб, как ранее, но и на несубсидируемый. Россия является главным поставщиком пшеницы Египту, с Украины Каир также до начала конфликта импортировал значительное количество зерна.