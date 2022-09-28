МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Возможное увеличение со следующего года минимальной цены в России на некоторые виды крепкого алкоголя, в частности — на 20 рублей на водку, не приведет к падению продаж этой продукции, заявил РИА Новости руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев. Эксперт предрек подорожание стали в Евросоюзе на фоне санкций

Во вторник Минфин России предложил с 2023 года поднять минимальные цены на водку, коньяк и бренди. Так, в соответствии с документом, опубликованном на портале проектов нормативно-правовых актов, минимальная розничная цена на водку должна составить 281 рубля за 0,5 литра (вместо 261 рубля). Минимальная розничная цена коньяка вырастет с 480 до 517 рублей, а бренди – с 348 до 375 рублей.

"Рост цены на 20 рублей на бутылку водки на продажи в розничных сетях не повлияет, потому что одновременно цена поднимется везде… Кроме того, на полках у ритейлеров всегда есть коньяк и водка минимальной розничной цены", — сказал он.

По словам Ставцева, данные меры нужны для того, чтобы оградить рынок от контрафакта. "В крепком алкоголе достаточно весомая доля акцизов, и если что-то продается очень дешево — это подозрительно, значит, скорее всего, не уплачен акциз", — добавил он.

В связи с этим эксперт указал на то, что если где-то данная продукция стоит дешевле минимальной отпускной цены, то это сигнал для покупателя и правоохранительных органов, что на полке находится поддельный товар.

При этом Ставцев отметил, что данное решение принимается не в первый раз, и подобный механизм в своей практике Минфин реализует регулярно.