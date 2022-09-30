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2022
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Курс доллара упал ниже 56 рублей впервые с 21 июля
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Рубль продолжает усиленный рост к доллару и евро: доллар по 55,6 рубля, впервые с 21 июля, евро — 52,4 рубля, следует из динамики торгов. Курс доллара расчетами "завтра" на 11.17... ПРАЙМ, 30.09.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Рубль продолжает усиленный рост к доллару и евро: доллар по 55,6 рубля, впервые с 21 июля, евро — 52,4 рубля, следует из динамики торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 11.17 по московскому времени снижается на 1,58 рубля, до 55,63 рубля, евро — на 3,13 рубля, до 52,35 рубля.