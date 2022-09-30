МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Рубль продолжает усиленный рост к доллару и евро: доллар по 55,6 рубля, впервые с 21 июля, евро — 52,4 рубля, следует из динамики торгов. Курс евро упал ниже 52 рублей впервые с октября 2014 года

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.17 по московскому времени снижается на 1,58 рубля, до 55,63 рубля, евро — на 3,13 рубля, до 52,35 рубля.