МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Вероятный сценарий для России с точки зрения международных расчетов в будущем — использование стейблкоинов, которые можно привязать не только к золоту или другим ценным металлам, но и к, например, нефти, поделился мнением с РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ по большим данным МГУ Сергей Тростьянский. Мосбиржа разработала предложения по распискам на цифровые финансовые активы

"Отказ от использования долларов и евро в международных расчетах предполагает использование рубля или валют дружественных стран, а вероятный сценарий в будущем — переход на платформы для расчетов с использованием специально созданных стейблкоинов, стоимость которых была бы привязана к тем или иным активам: нефти, зерну, золоту или другим ценным металлам", — сказал он.

Ранее в пятницу президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на церемонии подписания договоров о вхождении в состав РФ новых территорий затронул тему мировой роли доллара и евро. Глава государства отметил, что людей бумажными долларами и евро накормить нельзя, а "виртуальной надутой капитализацией западных социальных сетей" невозможно обогреть жилище — Европе нужны продовольствие и энергоносители, а политикам региона в связи с этим приходится убеждать сограждан меньше есть, реже мыться и теплее одеваться дома.

В начале сентября замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что Россия с некоторыми торговыми партнерами работает над созданием клиринговых площадок для трансграничных расчетов в стейблкоинах, при этом их предлагается привязывать к общепризнанным инструментам, например, золоту.

В свою очередь заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов прокомментировал, что использование в трансграничных расчетах обеспеченных золотом стейблкоинов вызывает вопросы с точки зрения стабильности самого стейблкоина и актива, который к нему привязан, но этот вопрос может быть рассмотрен в рамках обсуждения возможностей использования криптовалют во внешнеторговой деятельности.