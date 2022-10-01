ВАРШАВА, 1 окт — ПРАЙМ. Началась прокачка природного газа по газопроводу Baltic Pipe с норвежского шельфа в Польшу, сообщает польский оператор GAZ-System. В PGNiG назвали объем поставок газа из Норвегии по Baltic Pipe в 2023 году

"Как и было обещано более 6 лет назад, мы сдержали свое слово. Сегодня в Польшу началась передача газа по газопроводу Baltic Pipe", — говорится в сообщении.

Компания уточнила, что сначала объем прокачки газа составит 62,4 млн кубометров в сутки.

Газопровод Baltic Pipe, проложенный между Норвегией и Польшей через Данию, торжественно открыли в минувший вторник.

Полная мощность Baltic Pipe составляет 10 миллиардов кубометров в год.

Польское правительство заявляло, что поставками газа по Baltic Pipe республика планирует заместить российский газ. "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа в Польшу из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях. Польша ранее получала из России до 10 миллиардов газа в год по газопроводу "Ямал — Европа".

Ранее польский нефтегазовый концерн PGNiG объявил, что имеет диверсифицированный портфель источников газа для Baltic Pipe, который включает в себя как покупку, так и собственную добычу PGNiG Upstream Norway, что обеспечит поставку в Польшу из Норвегии около 6,5 миллиарда кубометров газа в 2023 и около 7,7 миллиарда в 2024 году.