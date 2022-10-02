МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назначил главу МИД РФ Сергея Лаврова и замглавы МИД РФ Евгения Иванова своими представителями при рассмотрении парламентом договоров о принятии новых регионов в состав России. Церемония подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий

Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В Георгиевском зале Кремля 30 сентября по итогам референдумов прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Подписи под документами поставили Владимир Путин и главы регионов: Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.

"Назначить Министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова Сергея Викторовича и статс-секретаря — заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации Иванова Евгения Сергеевича — официальными представителями президента Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации вопросов о ратификации Договора между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой… Договора между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой… Договора между Российской Федерацией и Запорожской областью… Договора между Российской Федерацией и Херсонской областью… подписанных в городе Москве 30 сентября 2022 года", — говорится в документе.