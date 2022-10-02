ТЕЛЬ-АВИВ, 2 окт — ПРАЙМ. Предложение американского посредника по демаркации морской границы с Ливаном проходит юридическую проверку, сообщил премьер-министр Израиля Яир Лапид. Израиль заявил о намерении достичь соглашения о морской границе с Ливаном

"В конце минувшей недели Ливаном и Израилем было получено предложение американского посредника по соглашению о демаркации морской границы между двумя государствами. Мы ведем обсуждение последних деталей, поэтому пока нельзя говорить о том, что дело окончательно завершено, но, как мы и требовали с первого дня, предложение полностью отвечает интересам безопасности государства Израиль, а также нашим экономическим интересам", — сказал Лапид, открывая заседание кабинета министров.

Он отметил, что эта сделка укрепляет безопасность Израиля и израильскую экономику.

"Безопасность севера страны будет укреплена, буровая платформа "Кариш" заработает и будет добывать газ, деньги поступят в государственную казну и наша энергетическая независимость гарантирована", — сказал премьер-министр.

Кроме того, по словам Лапида, у Израиля "нет возражений против разработки еще одного ливанского газового месторождения, от которого мы, конечно же, будем получать положенные отчисления". По его мнению, это ослабит зависимость Ливана от Ирана и "обуздает "Хезболлах" и принесет региональную стабильность".

Лапид сообщил, что предложение посредника сейчас проходит юридическую проверку.

"После того, как проверка будет завершена, мы вместе с министром обороны Бени Ганцем и сменным премьер-министром Нафтали Беннетом по согласованию с юридическим советником правительства представим решение для обсуждения и утверждения", — заключил он.

В субботу президент Ливана Мишель Аун получил от посла США в Бейруте Дороти Шей полученный через американского посредника официальный ответ властей Израиля по поводу ливанских предложений относительно демаркации общей морской границы, включая спорные моменты относительно разделения пограничных морских месторождений газа. После этого он провел переговоры с ливанским премьером Наджибом Микати и спикером парламента Набихом Берри, указав на необходимость как можно быстрее дать ответ Ливана. Посол США также провела в субботу переговоры со спикером ливанского парламента, представляющим шиитские политические силы страны, после чего, по информации телеканала MTV, она отметила "позитивную реакцию ливанской стороны в ответ на письмо о разделе морских границ с Израилем".