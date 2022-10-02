МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Бюджетное законодательство будет применяться в новых субъектах РФ с 1 января 2023 года, особенности составления бюджетов установит правительство, об этом говорится в релизе думского комитета по законодательству и госстроительству. КС одобрил договоры о принятии в состав России новых субъектов

"Бюджетное законодательство будет применяться в образуемых субъектах с 1 января 2023 года. Правительство России установит особенности составления проекта бюджета новых субъектов на 2023 год (для республик – и на плановый период 2024 и 2025 годов), а также особенности исполнения бюджетов и формирования бюджетной отчетности. Бюджеты будут утверждены до 15 декабря 2022 года", — говорится в документе.