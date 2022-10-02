МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Вооруженные силы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, где они сформированы, включат в состав ВС РФ, сообщил журналистам глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Госдума рассмотрит документы по новым территориям в понедельник

"В новых субъектах, где к настоящему времени сформированы свои Вооруженные Силы, воинские формирования и специализированные органы, предлагается включить их в состав Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов", — отметил он со ссылкой на внесенные в ГД документы, его слова передает пресс-служба комитета.