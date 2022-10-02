Выданные ДНР, ЛНР и Украиной документы будут признаны в России
Депутат Крашенинников заявил, что выданные в ДНР, ЛНР и Украине документы будут признаны в России
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Выданные ДНР, ЛНР, Украиной документы об образовании, трудовом стаже, праве на пенсию, социальной и медпомощи будут признаны в России, об этом сообщил глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников со ссылкой на поступившие в ГД документы.
Конституционный суд России признал соответствующими Конституции РФ договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
"Гражданам РФ, проживающим на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей, будут обеспечены гарантии в осуществлении трудовой деятельности, будут признаны документы об образовании, подтверждающие гражданское состояние, стаж трудовой деятельности, право на получение пенсий, социальной и медицинской помощи и прочее, выданные в ДНР, ЛНР, а также (на — ред.) Украине", — приводит слова Крашенинникова его пресс-служба.
https://1prime.ru/News/20221002/838328730.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.