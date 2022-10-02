МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Выданные ДНР, ЛНР, Украиной документы об образовании, трудовом стаже, праве на пенсию, социальной и медпомощи будут признаны в России, об этом сообщил глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников со ссылкой на поступившие в ГД документы. Путин внес в Госдуму законопроекты о вхождении новых территорий в Россию

Конституционный суд России признал соответствующими Конституции РФ договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

"Гражданам РФ, проживающим на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей, будут обеспечены гарантии в осуществлении трудовой деятельности, будут признаны документы об образовании, подтверждающие гражданское состояние, стаж трудовой деятельности, право на получение пенсий, социальной и медицинской помощи и прочее, выданные в ДНР, ЛНР, а также (на — ред.) Украине", — приводит слова Крашенинникова его пресс-служба.