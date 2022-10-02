МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак встретился с руководством компании Baykar, выпускающей ударные беспилотники "Байрактар", в рамках своего визита в Турцию, сообщила пресс-служба офиса Зеленского. Турция не признает итоги референдумов о вхождении в состав России

"Глава офиса президента Украины Андрей Ермак начал визит в Турецкую Республику. Он посетил производственные мощности компании Baykar, производящей беспилотные летательные аппараты "Байрактар"… Андрей Ермак также встретился с руководителями компании Халюком и Сельджуком Байрактарами", — говорится на сайте Зеленского.

Отмечается, что Ермак по поручению Зеленского вручил главе совета директоров и техническому директору компании Сельджуку Байрактару орден "За заслуги" III степени.

Утверждается, что стороны обсудили в том числе создание завода по сборке БПЛА и учебного центра операторов "Байрактаров" на территории Украины.