Глава офиса Зеленского встретился с руководством турецкой компании Baykar
Глаа офиса Зеленского в Турции встретился с руководством производителя "Байрактаров"
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МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак встретился с руководством компании Baykar, выпускающей ударные беспилотники "Байрактар", в рамках своего визита в Турцию, сообщила пресс-служба офиса Зеленского.
"Глава офиса президента Украины Андрей Ермак начал визит в Турецкую Республику. Он посетил производственные мощности компании Baykar, производящей беспилотные летательные аппараты "Байрактар"… Андрей Ермак также встретился с руководителями компании Халюком и Сельджуком Байрактарами", — говорится на сайте Зеленского.
Отмечается, что Ермак по поручению Зеленского вручил главе совета директоров и техническому директору компании Сельджуку Байрактару орден "За заслуги" III степени.
Утверждается, что стороны обсудили в том числе создание завода по сборке БПЛА и учебного центра операторов "Байрактаров" на территории Украины.
https://1prime.ru/News/20221002/838328844.html
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