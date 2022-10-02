МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Европу может ожидать более холодная зима, чем обычно, но с меньшим количеством осадков и ветров для выработки энергии, на фоне предполагаемого энергокризиса, пишет газета Financial Times со ссылкой на Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF). Путин заявил, что энергокризис в Европе начался еще с "зеленой" повестки

"В случае такого сценария для энергетики он будет весьма трудным, не только из-за того, что немного холоднее, но также из-за меньшего количества ветров для (получения — ред.) ветряной энергии и меньшего количества осадков для гидроэнергетики", — рассказала изданию глава ECMWF Флоренс Рабье.

Как отмечает издание, такой прогноз может стать проблемой для политиков европейских стран, которые пытаются бороться с растущими ценами на энергоресурсы и хотят отказаться от российских нефти и газа. Кроме того, Рабье отметила, что Европа в этом году уже сталкивалась с экстремальными температурами летом, что также привело к относительно сухой погоде и снижению объемов энергии, вырабатываемой на гидроэлектростанциях и ветряных станциях.

Президент РФ Владимир Путин заявил в пятницу на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий, что США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, чтобы полностью "прибрать к рукам европейский рынок". Европейские элиты это понимают, но предпочитают обслуживать чужие интересы, добавил российский лидер.

Ранее министры энергетики государств Евросоюза согласовали ряд новых мер для ответа на высокие цены на энергию, которые должны начать применяться с декабря. Среди них — дополнительные сборы со сверхприбылей от деятельности в секторе ископаемых видов топлива, обязательное снижение спроса на электричество в определенные пиковые часы, ограничение доходов компаний, вырабатывающих электричество из дешевых источников, например, возобновляемой и атомной энергии. Полученные государствами Евросоюза таким образом дополнительные средства можно будет направлять на поддержку потребителей, в том числе, энергоёмких компаний.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон отмечала, что ЕС необходимо до зимы принять дополнительные шаги для решения проблемы высоких цен на газ. "История не на одну зиму": Bloomberg раскрыл срок энергокризиса в Европе

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.