Тысячи человек вышли на протест против санкций в Германии
В Германии проходят многотысячные протесты против санкций и энергетической политики властей
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БЕРЛИН, 2 окт — ПРАЙМ. В городе Цвиккау федеральной земли Саксония проходит акция против энергетической политики правительства и антироссийских санкций.
Среди организаторов демонстрации — причисляемые к правоэкстремистам "Freie Sachsen" и "Volksstimme Bürgerbündnis Zwickau" ("гражданское объединение Голос Народа города Цвиккау"), в анонсе к демонстрации призывавшие пересмотреть санкции против РФ и смену правительства ФРГ.
В аналогичной демонстрации на прошлой неделе на улицы Цвиккау вышло несколько тысяч человек.
https://1prime.ru/News/20221002/838329159.html
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