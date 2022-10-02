БЕРЛИН, 2 окт — ПРАЙМ. В городе Цвиккау федеральной земли Саксония проходит акция против энергетической политики правительства и антироссийских санкций.

Среди организаторов демонстрации — причисляемые к правоэкстремистам "Freie Sachsen" и "Volksstimme Bürgerbündnis Zwickau" ("гражданское объединение Голос Народа города Цвиккау"), в анонсе к демонстрации призывавшие пересмотреть санкции против РФ и смену правительства ФРГ. Антиправительственный протест в Молдавии собрал почти 40 тысяч людей

В аналогичной демонстрации на прошлой неделе на улицы Цвиккау вышло несколько тысяч человек.