БЕЙРУТ, 2 окт — ПРАЙМ. Власти Ливана намерены в понедельник обсудить проект от американского посредника по морским границам с Израилем, сообщил РИА Новости осведомленный ливанский источник. Израиль заявил о рассмотрении предложения по демаркации границы с Ливаном

"Технический комитет Ливана в понедельник в 13.00 (совпадает с мск — ред.) в президентском дворце соберется, чтобы подготовить ответ на предложение США по южным морским границам", — сообщил источник.

В 15.00 ожидается встреча президента Мишеля Ауна, спикера парламента Набиха Берри и и.о. премьер-министра Наджиба Микати для выработки "окончательной официальной позиции", которую передадут американскому посреднику Амосу Хохштайну.

В случае согласия Ливана с данным проектом документ будет направлен ООН для принятия его в качестве официального международного.

В субботу президент Ливана Мишель Аун получил от посла США в Бейруте Дороти Шей полученный через американского посредника официальный ответ властей Израиля по поводу ливанских предложений относительно демаркации общей морской границы, включая спорные моменты относительно разделения пограничных морских месторождений газа. После этого он провел переговоры с ливанским премьером Наджибом Микати и спикером парламента Набихом Берри, указав на необходимость как можно быстрее дать ответ Ливана. Посол США также провела в субботу переговоры со спикером ливанского парламента, представляющим шиитские политические силы страны, после чего, по информации телеканала MTV, она отметила "позитивную реакцию ливанской стороны в ответ на письмо о разделе морских границ с Израилем".

Переговоры по определению сухопутной и морской границы между Ливаном и Израилем идут в поселении Накура в южном Ливане с 1996 года на основании меморандума о взаимопонимании под эгидой ООН и при посредничестве США.