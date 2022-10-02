ТЕЛЬ-АВИВ, 2 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр Израиля Яир Лапид в понедельник проведет первую после 10-летнего перерыва конференцию Совета ассоциации Израиля и Европейского союза, сообщает пресс-служба главы правительства. СМИ: Израиль подписал соглашение об экспорте газа в Евросоюз

Как сообщает пресс-служба, в конференции примут участие верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель и министры иностранных дел ряда государств. Израиль будет представлять министр по вопросам разведки Элазар Штерн.

Ожидается, что в ходе конференции стороны рассмотрят отношения между Израилем и ЕС, обсудят направления сотрудничества и пути развития и улучшения взаимоотношений.

"Созыв Совета ассоциации впервые с 2012 года — важное политическое достижение, отражающее улучшение отношений Израиля с Европейским союзом за последний год", — отмечает пресс-служба.

Совет является высшим форумом по продвижению отношений между Израилем и ЕС в научной, экономической, экологической и других сферах, пишет пресс-служба.