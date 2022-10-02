Законы об ОСАГО не будут применяться в новых регионах до 2024 года
Российское законодательство об ОСАГО не будет действовать в новых регионах до 2024 года
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МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Законодательство РФ об ОСАГО не применяется в ДНР и ЛНР до 1 января 2024 года, указывается в проектах конституционных законов, внесенных в Госдуму президентом РФ.
"До 1 января 2024 года на территории Донецкой Народной Республики не применяется законодательство Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)", — отмечается в проекте закона по ДНР.
Аналогичное указывается в проектах законов и для ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Отмечается, что риск гражданской ответственности владельца транспортного средства, который проживает на территории новых областей и республик, должен быть застрахован в соответствии с законодательством РФ на территориях субъектов РФ, в которых законодательство применяется.
https://1prime.ru/News/20221002/838329805.html
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