КАИР, 2 окт — ПРАЙМ. Египетская авиакомпания EgyptAir возобновила работу своего офиса в столице Ливии Триполи впервые с 2014 года, сообщил телеканал Sada el-Balad. Российские туроператоры заявили об увеличении чартеров в Египет зимой

Офис компании открылся в ходе торжественной церемонии с участием посла Египта в Ливии. В 2014 году компания была вынуждена прекратить полеты и закрыть офис из-за нестабильной ситуации в стране и вооруженных столкновений.

В данный момент авиакомпания осуществляет пять рейсов в неделю между Каиром и городом Бенгази на востоке Ливии, а также ряд чартерных рейсов.