Авиакомпания EgyptAir возобновила работу офиса в Ливии впервые с 2014 года
Египетская авиакомпания EgyptAir возобновила работу офиса в Триполи впервые с 2014 года
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КАИР, 2 окт — ПРАЙМ. Египетская авиакомпания EgyptAir возобновила работу своего офиса в столице Ливии Триполи впервые с 2014 года, сообщил телеканал Sada el-Balad.
Офис компании открылся в ходе торжественной церемонии с участием посла Египта в Ливии. В 2014 году компания была вынуждена прекратить полеты и закрыть офис из-за нестабильной ситуации в стране и вооруженных столкновений.
В данный момент авиакомпания осуществляет пять рейсов в неделю между Каиром и городом Бенгази на востоке Ливии, а также ряд чартерных рейсов.
https://1prime.ru/News/20221002/838329904.html
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