БЕРЛИН, 2 окт — ПРАЙМ. Российского посла в ФРГ Сергея Нечаева вызвали в МИД Германии по причине вступления в состав России четырех новых регионов, как сообщает в воскресенье агентство DPA. МИД Италии вызвал российского посла из-за ситуации с "Северными потоками"

По информации агентства, Сергея Нечаева вызвали в воскресенье по причине проведенных на территории Новороссии референдумов. Посла ожидают "в самое ближайшее время", уточнили в агентстве.

Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

Проекты федеральных конституционных законов о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ и образовании новых субъектов Российской Федерации уже внесены президентом в Госдуму.